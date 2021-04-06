В ДТП с автобусом на трассе Курган – Тюмень погибла женщина. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 185-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень сегодня, 6 апреля, утром произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина. Здесь столкнулись пассажирский автобус, Mitsubishi Lancer и BMW.

– Mitsubishi Lancer, ехавший из города, выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом и BMW. Женщина, управлявшая японской иномаркой, скончалась на месте, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинпекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в автобусе, следовавшему по маршруту Червишево – Тюмень, находились 20 пассажиров. К счастью, никто не пострадал, их пересадили в другой автобус. В настоящее время личность погибшей женщины устанавливается.