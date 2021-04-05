В Тюмени 17 апреля состоится субботник. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени 17 апреля состоится субботник. Участникам дадут необходимый инвентарь.

Управа ЛАО приглашает коллективы различных организаций, работающих на территории округа, принять участие в социально значимых работах по благоустройству областной столицы.

– Субботник состоится 17 апреля с 9.00 до 13.00. Участников обеспечат необходимым инвентарем, – отметили в управе.

По всем интересующим вопросам, касающимся проведения социально значимых работ, звонить по телефонам: 20-90-93 (отдел имущественных комплексов и санитарного надзора МКУ «Служба заказчика по благоустройству Ленинского АО», Батурина Ольга Николаевна) или 20-30-00 (управление по организационной работе управы Ленинского административного округа, Ионина Светлана Александровна).