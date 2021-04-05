«Один разбили, другой сломался». В Тюмени молодые люди угнали два автомобиля

В Тюмени молодые люди угнали два автомобиля. Скриншот из видео.

В тюменскую полицию поступили заявления от местных жителей о том, что их машины пытались угнать. Стражи порядка задержали безработного 20-летнего горожанина и его ранее судимого товарища.

Ночью они гуляли по району Мыс и увидели незапертую машину, однако не смогли ее завести. Неподалеку стояло другое авто, и, замкнув провода замка зажигания, злоумышленники поехали на нем в сторону улицы Федюнинского, где попали в ДТП. После случившегося криминальный дуэт бросил автомобиль и скрылся.

– Добравшись до Московского тракт, они снова совершили угон. Сняв аккумулятор с «Волги», тюменцы поместили ее в ВАЗ-2109 и уехали. Добравшись до центра города, молодые люди бросили машину из-за технических неисправностей и отправились домой. Задержанные признались, что угоняли машины, чтобы покататься, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент угонщики находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.