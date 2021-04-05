В Тюмени ищут 263 работников организации-банкрота, чтобы раздать долги по зарплате. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура ищет работников ООО «Калинка-Строй», чтобы раздать долги по зарплате. Это предприятие в 2018 году признали банкротом.

– В настоящее время организация имеет задолженность по заработной плате перед 263 работниками в размере более 11,8 млн рублей. У конкурсного управляющего есть деньги для частичного погашения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Бывшим работникам необходимо обратиться к конкурсному управляющему Абышеву Михаилу Сергеевичу по телефону 8 (3452) 39-75-50, электронной почте iniciativa72@bk.ru либо в прокуратуру Центрального округа г. Тюмени по телефону 8 (3452) 58-21-98 (ежедневно с 9.00 до 18.00).