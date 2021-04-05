Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга самых доходных весенних вкладов

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга сезонных вкладов с самыми высокими ставками, который подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. Второе место в рейтинге занял вклад банка Уралсиб «Повышенный процент онлайн».

В исследование были включены сезонные весенние рублевые вклады для массового сегмента банков из топ-30 по объему депозитного портфеля на 1 марта 2021 года. Сумма вклада – 100 тыс. рублей, срок – 1 год. Вклады в рейтинге ранжировались по максимальной номинальной ставке, без учета капитализации процентов.

Уралсиб запустил вклад «Повышенный процент онлайн» в конце марта текущего года. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 380 или 740 дней. Процентные ставки зависят от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются на 0,2 процентных пункта и составляют до 5,0% годовых, при открытии вклада в офисе Банка ставки до 4,8% годовых.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Повышенный процент онлайн» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 23.03.2021 г. Минимальная сумма срочного вклада (депозита) «Повышенный процент онлайн» – 50 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока вклада и способа открытия – Интернет-банк/Мобильный банк или офис Банка. Процентные ставки при открытии вклада в офисе Банка: 200 дней – 4,0% годовых, 380 дней – 4,4% годовых, 740 дней – 4,8% годовых, при открытии вклада в Интернет-банке и Мобильном банке: 200 дней – 4,2% годовых, 380 дней – 4,6% годовых, 740 дней – 5,0% годовых. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку вклада «Повышенный процент онлайн», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка и действующей на дату продления вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка и при наличии технической возможности в Интернет-банке и Мобильном банке. Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.

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