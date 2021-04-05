Депутаты Тюменской областной Думы высоко оценили деятельность аграриев в 2020 году. Фото - Тюменская областная дума.

Депутаты Тюменской областной думы высоко оценили деятельность аграриев. Как мы знаем, в регионе в настоящее время аграрному сектору уделяется повышенное внимание. Так, замглавы комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям регионального парламента Юрий Конев заявил: «По разным сельскохозяйственным направлениям показатели неплохие – и в сравнение с другими регионами России, и в рамках Уральского федерального округа».

– Мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность по объемам сырья, которые производим. Например, по картофелю и овощам среди субъектов Уральского федерального округа у нас первое место. В 2020 году на экспорт реализовано нашей продукции на 22 миллиона долларов США. Значительно расширилась территория – это США, Сербия, Турция, Монголия, Китай и многие другие страны. Широкий спектр и поставляемой продукции, – поделился итогами отрасли за 2020 год парламентарий.

Не отстает и племенное дело. Известно, что в Тюменской области осуществляют свою деятельность несколько племенных заводов и репродукторов по разведению крупного рогатого скота. Отметим лишь самые крупные – это комплекс «Тюменские молочные фермы» и СПК «Емуртлинский».

Большое внимание уделяется комплексному развитию сельских территорий. По словам Конева, чтобы в сельской местности жилось комфортно, надо обеспечить население школой, ФАПом и дорогами. И вот тут-то и встает одна из главных проблем – газификация. Депутат уверен, что если на территории появляется сельхозпроизводство, то будет и вся инфраструктура.

–У нас появились крупные инвестпроекты, например реконструкция цеха сухого молока на комбинате «Ялуторовский», строительство третьей очереди товарного молочного комплекса группы компаний «ДАМАТЕ» в Голышмановском районе, а также строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год.

Таким образом, уверен Конев, высокие показатели, которых удалось достичь в прошлом году в сельскохозяйственной сфере, стали возможны благодаря привлечению инвесторов.