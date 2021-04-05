Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 апреля 2021 года увеличилось на 51 человека, трое скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 апреля 2021 года увеличилось на 51 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 33 868 человек.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 3 человека: мужчина, 76 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 57 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной гнойно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 42 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 417 пациентов с COVID-19, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 49 человек выздоровели (за весь период - 31960), 4 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 14 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 810 человек остаются под медицинским наблюдением, 580 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 646 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 343 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 052 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 589 540 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 717 летальных исходов, выздоровели 4 211 133 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские туристы получили штрафов на 850 тысяч рублей. Все они не сдали тест на коронавирусную инфекцию. Всего нарушили срок обследования 357 человек, суд рассмотрел 76 протоколов. У 183 жителей области, вернувшихся из отпуска за границей, выявили COVID-19. С 1 августа из-за границы прибыли более 23 тысяч человек, из них большинство прошли обследование на ковид.