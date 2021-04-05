В Тюмени очевидица вызвала скорую мужчине, который упал на тротуаре. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени накануне, 4 апреля, женщина в окно увидела, как внезапно на тротуаре у дороги упал мужчина и перестал шевелиться. Очевидица решила, что у него остановилось сердце, и вызвала скорую.

Диспетчеру горожанка заявила, что подходить к пострадавшему не будет, мол, сами приезжайте. Бригада тут же выехала, однако спустя четыре минуты женщина отменила вызов: проходившие мимо люди помогли лежащему на земле человеку подняться.

– Медики просят очевидцев перед вызовом скорой поинтересоваться у человека его состоянием, узнать, что с ним произошло и нужна ли ему медицинская помощь. Отвечая на все вопросы диспетчера четко и полно, вызывающие помогают уменьшить ожидаемое время оказания медицинской помощи, а также во время общения с диспетчером могут получить рекомендации по оказанию первой помощи, – отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Специалисты поясняют, что очевидцы не подходят к лежащим людям, не выяснив ситуацию, набирают на телефоне номер экстренной службы скорой помощи и идут по своим делам. В итоге якобы нуждающийся в помощи человек даже не знает, что к нему спешат медики, и может спокойно покинуть место вызова.