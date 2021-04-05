В Тюмени УК восстановила теплоизоляцию после жалоб жильцов в Госжилинспекцию. Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

В Тюмени управляющая организация ООО «УК «Ямал»» восстановила теплоизоляцию труб после жалоб жильцов в Госжилинспекцию. Нарушение зафиксировал жилинспектор в многоквартирном доме № 1 на улице Тараскульской.

– Обследование показало, что в вышеуказанном доме имелись нарушения теплоизоляции на инженерных коммуникациях. УК получила предписание об устранении нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Его исполнение подтверждено в ходе контрольной проверки, – рассказали в пресс-службе Управления Госжилинспекции по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что управляющая организация обязана в период подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях проверить состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, а также утеплить противопожарный водопровод.