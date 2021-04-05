В ДТП на Менделеева – Федорова в Тюмени пострадали четыре человека. Фото - "Авто Тюмень".

На перекрестке улиц Дмитрия Менделеева и Николая Федорова в Тюмени сегодня, 5 марта, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

– Столкнулись автомобили Lexus и Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, обе иномарки двигались на зеленый свет. Водитель внедорожника Toyota, поворачивая, не пропустил второго участника движения, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области «МегаТюмени».

В ведомстве также добавили, что в результате аварии пострадали четыре человека, в их числе четырехлетний ребенок. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего дорожного инцидента.