Тюменцы смогут оплачивать коммунальные услуги по электронным квитанциям. Фото: ru.freepik.com.

Сбербанк и управляющая компания ООО «Мегаполис» первыми в Тюмени реализовали возможность оплаты услуг ЖКХ по электронной квитанции. Теперь 3000 клиентов поставщика услуг смогут получить платежный документ в приложении «Сбербанк Онлайн» и при необходимости сохранить его на мобильном телефоне или компьютере.

Для того чтобы посмотреть электронную квитанцию, пользователю нужно зайти в «Сбербанк Онлайн», выбрать раздел «Платежи», затем в поисковой строке набрать ИНН или наименование поставщика, выбрать нужную услугу и перейти к оплате.

Перед совершением платежа клиент может ознакомиться с деталями выставленного счета, нажав в приложении кнопку «Подробная информация по счету». На экране отобразится электронная версия платежного документа, отражающая расходы за услуги ЖКХ, с возможностью посмотреть подробности начислений по каждой услуге.

Информация в цифровой и бумажной квитанциях идентична, они имеют одинаковую юридическую силу. Однако электронная квитанция приходит потребителю быстрее – в день формирования счёта на оплату.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбербанк уделяет пристальное внимание инициативам, снижающим неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Внедрение электронных квитанций – одно из решений, позволяющих сохранить деревья. Кроме того, стоимость печати и доставки бумажных счетов за услуги ЖКХ весьма высока –5 – 10 рублей за штуку. Электронные квитанции помогают поставщикам услуг сократить расходы, а нашим клиентам получать информацию в удобной для них форме.

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