Жители Тюмени продолжают выбрасывать ёлки. Фото - "ТЭО".

Несмотря на то что новогодние салюты отгремели уже более трех месяцев назад, самые стойкие тюменцы продолжают избавляться от елок. Так, за последние дни сразу в нескольких районах города у мусорных баков появились хвойные красавицы.

– Коммунальные отходы, и в баках, и крупногабаритные, с контейнерных площадок собирают мусоровозы. Спецтранспорт для этих категорий используется разный и каждый ездит по собственному маршруту. Графики движения техники составляются в соответствии с требованиями законодательства. Таким образом, даже если выбросить новогоднюю ёлку в июле или, например, диван – их обязательно вывезут, – рассказывают сотрудники регоператора.

Тюменцев просят размещать крупногабаритные отходы нужно аккуратно. Если специальная площадка рядом отсутствует, то оставить большие предметы можно возле контейнеров, не преграждая путь пешеходам и транспорту. При этом не стоит путать новогоднюю ель с растительными отходами, которые образуются в процессе ухода за зелёными насаждениями, например, в сквере.