Тюменские туристы, не сдавшие тест на коронавирус, получили штрафов на 850 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские туристы получили штрафов на 850 тысяч рублей. Все они не сдали тест на коронавирусную инфекцию. Всего нарушили сроки обследования 357 человек, суд рассмотрел 76 протоколов.

– У 183 жителей области, вернувшихся из отпуска за границей, выявили COVID-19. С 1 августа из-за границы прибыли более 23 тысяч человек, из них большинство прошли обследование на ковид, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что прохождение обследования на территории иностранного государства не освобождает от обязанности пройти обязательное обследование на территории России. Прибывшим из-за рубежа нужно в течение трех дней сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Затем разместить результат на портале государственных и муниципальных услуг.