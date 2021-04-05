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Коронавирус Covid-195 апреля 2021 8:35

Тюменские туристы, не сдавшие тест на коронавирус, получили штрафов на 850 тысяч рублей

357 человек нарушили сроки обследования
Сергей Швецов
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Тюменские туристы, не сдавшие тест на коронавирус, получили штрафов на 850 тысяч рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские туристы получили штрафов на 850 тысяч рублей. Все они не сдали тест на коронавирусную инфекцию. Всего нарушили сроки обследования 357 человек, суд рассмотрел 76 протоколов.

– У 183 жителей области, вернувшихся из отпуска за границей, выявили COVID-19. С 1 августа из-за границы прибыли более 23 тысяч человек, из них большинство прошли обследование на ковид, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что прохождение обследования на территории иностранного государства не освобождает от обязанности пройти обязательное обследование на территории России. Прибывшим из-за рубежа нужно в течение трех дней сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Затем разместить результат на портале государственных и муниципальных услуг.

Распространение коронавируса в мире