Погода на 6 апреля в Тюмени: становится все теплее

В Тюмени становится все теплее. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 6 апреля, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ночью ожидается сильный дождь со снегом. К утру он закончится, и больше осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет плюс 2 градуса, днем – плюс 7 – 8. Вечером столбики термометров покажут плюс 1 – 4. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 8 метров в секунду.

6 апреля отмечается Канун Благовещения и почитается память преподобного Захария монаха. В народе этот день назывался Похвалы Богородицы: «На похвал Богородицы и птичка похваляется первым яичком». В старину приметили: если ночь на Захария теплая – весна дружная будет; если сойдет к этому дню снег, значит, насовсем, если нет – пролежит еще неделю.