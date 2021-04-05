В Тюменской области за минувшую неделю произошло 42 пожара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 42 пожара. Травмирован один человек.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 29 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также посоветовали не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101.