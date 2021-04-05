Тюмень на оптике: областная столица вошла в мировой рейтинг с самым доступным интернетом. Фото - МегаФон.

Тюмень вошла в список населенных пунктов мира с самым доступным интернетом от «Ростелекома». По критерию сочетания скорости и доступности интернета областная столица заняла в рейтинге 15 место.

По данным исследователей, самый дешевый домашний интернет доступен жителям Екатеринбурга (87 копеек за мегабит). На втором месте — южнокорейский город Тэджон, там мегабит стоит 97 копеек. Третья позиция у Будапешта, жители столицы Венгрии платят 1 рубль 20 копеек за мегабит.

Также в десятку российских городов с доступным домашним интернетом на высоких скоростях попали: Казань — 5-е место, Нижний Новгород — 6-е место, Новосибирск — 7-е место, Челябинск — 9-е место (похожий показатель у Магнитогорска и Нижнего Тагила). 15-е место с Тюменью делят Пермь и Курган.

Всего эксперты проанализировали показатели в 100 городах с населением от 1 млн до 2 млн человек. Они сравнивали данные по скорости, стоимости и проникновению интернета. В качестве источников информации использовались отчеты ООН, Международного валютного фонда, статистика сервисов замера скоростей и данные крупнейших операторов связи в каждой из стран. По России эксперты ориентировали на данные национального провайдера — компании «Ростелеком».

Фото - МегаФон.

По критерию средних расходов на интернет в городах мира с населением от 1 до 2 млн лидирует венесуэльская Валенсия – 320 рублей в месяц. На втором месте украинский Харьков – 415 рублей. На третьем месте – индийский город Агра (556 рублей). Челябинск – на 8 месте. Для сравнения: чешская Прага – 45 место. Американские города расположились в девятой десятке. В среднем в США на домашний интернет уходит по 5 тыс. рублей, что почти в 7 раз дороже, чем в России.

В мировых лидерах по максимально доступной скорости домашнего интернета оказались южнокорейские города Тэджон и Кванджу, столица Венгрии Будапешт, а также японские Кобэ, Фукуока, Сайтама. Здесь домашний интернет предоставляется на скорости 2 Гбит/с. Из российских городов в верхней части списка расположился Екатеринбург (7 место). Тюмень тоже не отстает: максимальная скорость выхода в интернет составляет 1 Гбит/с в зависимости от тарифного плана, предлагаемого компанией «Ростелеком», что в разы превышает максимальную скорость выхода в интернет в Казани (19 место) и Нижнем Новгороде (20 место).

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Строительство и модернизация линий связи не только в крупных городах, но и небольших населенных пунктов Тюменской области — это одно из приоритетных направлений компании «Ростелеком». Всего за 2020 год цифровой провайдер построил в регионе более 2000 километров линий связи, обеспечив доступ к оптическому интернету для более 16 000 домохозяйств, 120 клиентов в корпоративном и государственном сегменте также получили возможность подключать телекоммуникационные услуги по оптическим линиям связи. Строительство велось не только в новостройках, но и в коттеджных поселках и частном секторе. В результате более 70 % семей региона имеют возможность подключить телекоммуникационные услуги по технологии «оптика в квартиру», которая обеспечивает высокое качество и надежность интернет-соединения».