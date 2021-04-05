На улице Республики и 50 лет Октября в Тюмени отключат светофоры. Фото: Ольга Крыльцова

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 5 апреля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 10.00 отключение произойдет на пересечении улиц Республики и Воровского, с 9.00 до 20.00 – на пересечении улиц 50 лет Октября и Чекистов и 50 лет Октября и Воровского, с 19.00 до 20.00 – на пересечении улиц Республики и Воровского.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.