Погода на 5 апреля в Тюмени: днем ожидается дождь

В Тюмени днем ожидается дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 5 апреля, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Днем ожидается дождь, который вечером перейдет в дождь со снегом.

Температура воздуха ночью будет плюс 2 градуса, днем – плюс 2 – 7. Вечером столбики термометров покажут плюс 2. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 9 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского монастыря. В народе Никон считается покровителем шашечной игры. В этот день зяблик прилетает. Птицы были носителями каких-то примет, в том числе и погодных, поэтому в старину, как только птицы возвращались из теплых краев, крестьяне зазывали их ко крыльцу, потчевали крошками, зернышками, льняным семенем. Наши предки заметили: если перелетные птицы летят дружными стаями, весна хорошей будет.