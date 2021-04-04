Врачи спасли 74-летнюю тюменку с тяжелой формой коронавируса

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Тюменские врачи выписали из многогоспиталя Областной инфекционной больницы на 74-летнюю тюменку. Женщина перенесла коронавирус с 90% поражением лёгких.

За медицинской помощью пожилая женщина обратилась около месяца назад, почувствовав нехватку воздуха при передвижении по квартире. При первичной КТ-диагностике на момент поступления отмечалось поражение 43% легочной ткани, сообщает Мегатюмень. Контрольные исследования сначала показали объем поражения легких 64%, а после - уже 90%.

Опасения врачей вызывали сопутствующие заболевания: сахарный диабет и сердечно-сосудистая патология. Однако врачи инфекционной больницы сумели спасти больную, не прибегая к ИВЛ с интубацией трахеи. Они проводили оксигенотерапию через носовые канюли в отделении, затем по мере прогрессирования дыхательной недостаточности - высокопоточную оксигенотерапию в реанимации, затем неинвазивную вентиляцию легких через маску.

- Успех лечения частично обусловлен наличием в больнице собственного компьютерного томографа. Раньше мы при необходимости транспортировали пациентов на такое высокотехнологичное исследование в другие клиники. С появлением томографа время обследования сокращено до минимума, диагностика выполняется пациенту сразу, - отмечает руководитель моноинфекционного госпиталя Областной клинической инфекционной больницы Евгения Семенюк.

Она добавила, что на данный момент помощью КТ-аппарата в Областной инфекционной больнице выполнено более 12 000 исследований больным коронавирусом.