Житель Тюменской области стал обладателем ордена «Генерал армии В.Ф. Мармеладов»

Алексей Елисеев с единомышленниками планирует открыть Сквер десантников в Голышманово.

Высшую награду неправительственного общественного отличия Союза десантников России получил житель Тюменской области. Почетную награду ветерану ВДВ, уроженцу Голышманово Алексею Елисееву вручили за активную агитационную работу среди молодежи.

Обладатель награды постоянный участник спортивных и патриотических мероприятий. Время от времени выступает на классных часах в школах, где рассказывает ребятам о воздушно-десантных войсках и престижности службы в ВДВ. В настоящее время монтирует видеофильм про современную службу в элитных войсках, а также ведет группу «Десантное братство» в социальных сетях.

Пока в сообществе почти 30 ветеранов ВДВ. Всего в Голышмановском округе живет около 90 десантников. Они объединились в общественную организацию, но еще не зарегистрировали официально. Совместными усилиями строят сквер десантников у центральной библиотеки. Ожидается, что его открытие состоится 2 августа, в День Воздушно-десантных войск России.

- Я мечтал быть пграничником, как отец, но попал в десантники, тогда даже не знал, что это за род войск. Служил в Костроме в 1996-98 годах. За это время научился патриотизму. Считаю, надо с уважением относиться к малой родине, почитать родителей, не забывать своих учителей и преподавателей и трудиться на совесть, - считает Алексей Елисеев.

Вот уже 18 он работает в лесном хозяйстве, пять из них пять – в Голышмановском лесничестве.