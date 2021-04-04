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Общество4 апреля 2021 12:22

В Тюмени выберут лучшие практики наставничества

Стартовал сбор заявок на участие в региональном этапе ежегодного конкурса
Мария Васильева
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В Тюменской области идет подготовка к региональному этапу ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества - 2021». Стартовал прием заявок от участников.

Конкурс проводится в нескольких номинациях. Наставничество в области повышения производительности труда, в профессиональном самоопределении, в профессиональном развитии молодежи, в области прорывных технологий, сообщает Тюменская линия.

Цель конкурса - выявление и распространение передового практического опыта. Победители получат дипломы губернатора Тюменской области и представят регион на федеральном этапе конкурса.

- Именно наставники помогают молодым специалистам обрести уверенность в начале профессионального пути, избежать серьезных ошибок, отшлифовать свои навыки и компетенции, получить ценный практический опыт, - отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор.