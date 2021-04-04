Тюменцам расскажут о финансовой грамотности и основах ведения бизнеса

Одна из последних встреч клуба прошла 26 марта. Фото vk.com/sbc72

Жители Тюмени смогут получить знания в сфере финансовой грамотности и бизнесе. Тюменское сообщество начинающих предпринимателей Students' business club проведет в апреле серию открытых мероприятий.

Так, уже начиная со следующих выходных - 11 апреля тюменцы могут посмотреть тематическое кино и обсудить его со специалистом, передает «Вслух.ру». 17 и 18 апреля горожане смогут поучаствовать в настольной игре «Денежный поток», а 23 апреля - посетить мастер-класс с приглашенным экспертом.

Мероприятия пройдут в мультицентре «Моя территория», регистрация на них доступна в группе бизнес-клуба.