Свежую выпечку от волонтеров получили нуждающиеся жители Тюменского района

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«Серебряные» волонтеры Тюменского района решили поддержать односельчан, нуждающихся в помощи. Они запустили проект «От щедрого сердца – горячий пирог».

Акцию организовали члены клубов активного долголетия (КАД). Свежую выпечку доставляют одиноким пенсионерам и малообеспеченным многодетным семьям. Первыми включились в работу «серебряные» волонтеры КАД «Зыряночка» из с. Онохино. Они разнесли сдобные булочки одиноким пожилым односельчанам вместе с юным волонтером клуба «Искорки», ответственным за концертное сопровождение визита.

Далее эстафету подхватили волонтеры Переваловского муниципального образования. Участники КАД «Золотой возраст» из д. Ушакова испекли булочки с изюмом, курагой, ватрушки с творогом, кулебяки с рыбой, угостили ими нуждающихся жителей своей деревни.

- Щедрая и вкусная акция обошла уже четыре муниципальных образования района. В ней участвовали около сорока волонтеров, которые подарили радость общения и вкусные подарки более 70 землякам, - отметили в пресс-службе главы Тюменского района.

Проект продлится до майских праздников и возобновится осенью, ко Дню пожилого человека.