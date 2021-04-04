Погода на 4 апреля в Тюмени: воздух прогреется до плюс 11 градусов

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В Тюмени 4 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. В течение дня синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, местами южный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составит -1,-6 градусов, днем воздух прогреется +6,+11 градусов.

По народному календарю 4 апреля почитается память священномученика Василия Анкирского. В народе святого называли Василием Теплым. В подтверждение теплой весенней погоды, в народе сложилось много поговорок, например: «В полдень сосульки роняют в снег слезы горючие».

На Василия обычно солнце всегда ярко греть начинает, с крыш капель сыплет. Синие облака указывали на тепло и дождь: "Первый апрельский дождь воза золотого стоит", говорили наши предки.