Тюменцев призвали не оставлять без внимания потерявшихся пожилых людей

В большом городе легко затеряться, если человек дезориентирован. В Тюмени, к сожалению, не редки случаи, когда пожилые люди вдруг оказываются не в состоянии сами найти дорогу домой. Как действовать в таких ситуациях, свои рекомендации горожанам дал поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень».

- Сперва необходимо расспросить человека ФИО, откуда он, куда направляется, знает ли он как туда добраться, а также с какой целью он туда направляется. Если пожилой горожанин хотя бы на один из вопросов не может ответить или запутался в ответах, то это уже тревожный сигнал, - отмечают волонтеры.

Они рекомендуют попросить человека проверить карманы и поискать там записки, документы, телефон, передает «Тюменская область сегодня». В некоторых случаях родственники пожилого оставляют такие подсказки с адресом места жительства или иными контактными данными в карманах или на одежде.

- Ни в коем случае нельзя оставлять пожилого человека одного. Нужно передать его родственникам, волонтерам или сотрудникам скорой, - добавляют волонтеры, помогающие в поиске пропавших тюменцев.