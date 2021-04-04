Школьники Тюменского района попробовали создать модель космоса

Итоги конкурса технического творчества объемного моделирования 3D-ручкой «Многогранный космос #ПОЕХАЛИ» подвели в Тюменском районе. Его участниками стали 55 участников из 13 Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» региона.

Свои работы на суд жюри представили школьники из Тюменского, Ярковского, Сладковского и Армизонского районов, передает «Мегатюмень». Самым многочисленным по количеству работ стал центр «Точка роста» МАОУ Богандинской СОШ №2. Его воспитанники представили представил на конкурс 17 работ в разных номинациях.

- Мы приурочили конкурс к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Тема для ребят интересная. 3D-моделирование развивает пространственное мышление, логику, а такая объемная и масштабная тема только помогает участникам в этом, - рассказала руководитель Центра «Точка роста» на базе Винзилинской школы им.Ковальчука Оксана Агеева.

Она добавила, что работы конкурсантов получились разнообразные. Ребята талантливо воссоздали с помощью 3D-технологий свои представления о моделях космических аппаратов, марсоходов, спутников, кораблей, пребывании человека на Луне.