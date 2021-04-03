В Тюменской области за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тюменской области продолжает расти число смертей от коронавируса. Несмотря на усилия врачей, за сутки скончались шесть человек:

- мужчина, 30 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;

- женщина, 72 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний;

- мужчина, 28 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней нижнедолевой полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний;

- женщина, 57 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;

- женщина, 84 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной интерстициальной гнойной вирусно-бактериальной микроабсцедирующей пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;

- женщина, 58 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней нижнедолевой вирусно-бактериальной гнойно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.