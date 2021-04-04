В 2021 году поселок Голышманово отметит свое 110-летие

Юбилей только летом, но подготовка к празднованию идёт уже сейчас. В честь дня рождения поселка Голышманово общественные организации объявляют акции, в учреждениях культуры и образования проводятся различные мероприятия.

К примеру, народный краеведческий музей открыл выставку «Мы здесь живем и край нам этот дорог». Экспозиции рассказывают о посёлке-юбиляре с момента создания до наших дней. Сотрудники молодежного центра предложили творческим жителям изготовить символ Голышманово - катышок.

- Это такой собирательный образ, так как поселок раньше назывался Катышка, - пояснила педагог-организатор Голышмановского МЦ Надежда Степанова. - Умельцам нужно придумать, как мог бы выглядеть катышок, нарисовать его. Из полученных катышков планируется создать юбилейный арт-объект. Выбор материалов и габариты будущего изделия не ограничены. Главное условие – отражение традиций Голышманово, для чего жителям поселка придётся вспомнить историю родного края.

В администрации округа продумывается программа празднования юбилея поселка Голышманово, разрабатываются варианты оформления улиц, зданий, площадок.