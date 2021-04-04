Студентка Тюменского колледжа проходит отбор на Международный чемпионат «Абилимпикс»

Студентка четвертого курса нацелена пройти в финал и занять призовое место. Фото depzan.admtyumen.ru

Уроженка Ялуторовского района Анжелика Жук представит Тюменскую область на Чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Девушка уже дважды становилась чемпионкой региона и один раз - бронзовым призером страны.

В первые способности первокурсницы Тюменского колледжа производственных и социальных технологий педагоги отметили на практических занятиях в 2017 году. После чего предложили поучаствовать в Региональном чемпионате по профмастерству «Абилимпикс-2017» в компетенции «Поварское дело».

- Тогда девушка с третьей группой инвалидности по слуху, заняла первое место. Став победителем, она активно включилась в общественную жизнь колледжа. Участвовала в проведении мастер-классов, практических уроков от чемпионов, встречах с успешными выпускниками, работодателями. Поддерживала профориентационные мероприятия, - отметили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Вдохновленная успехом, Анжелика продолжила покорять жюри конкурсов мастерства. В 2020 году вновь одержала победу в Региональном чемпионате «Абилимпикс-2020» по компетенции «Поварское дело». Следующим достижением стала бронза IV Национального чемпионата «Абилимпикс».

Сейчас Анжелика заканчивает четвертый курс колледжа и проходит отборочные соревнования на право участия в X Международном чемпионате «Абилимпикс». Он пройдет мае 2022 года в Москве.