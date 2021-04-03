Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 33 764 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 61 человек выздоровел, за весь период – 31 851, заболел один ребенок из общего числа инфицированных, 15 пациентов находятся на ИВЛ, 5 046 человек остаются под медицинским наблюдением, 580 – на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 409 пациентов с коронавирусом, из них 6 человек за последние сутки.

На сегодняшний день в России выявлен 9 021 случай коронавируса в 84 регионах, из них 1 223 (13,6%) не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 384 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 618 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 572 077 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 017 летальных исходов, выздоровели 4 195 869 человек.