Тоболячка вынесла из съемных квартир дорогую технику Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске возбудили уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в нескольких кражах.

Злоумышленница грабила людей по одной схеме: снимала жилье, а после окончания аренды забирала с собой бытовую технику. Так, из одной квартиры тоболячка прихватила плиту, микроволновку и стиральная машина на сумму более 30 тысяч рублей. Из второй - телевизор стоимостью 20 тысяч рублей.

Когда хозяева увидели пропажу, они тут же обратились в полицию.

После того, как преступницу доставили в отделение, она признала вину и сообщила, что часть имущества продала, а оставшуюся сдала в комиссионный магазин. В общей сумме она выручила 17 500 рублей.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.