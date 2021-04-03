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Общество3 апреля 2021 18:14

Ветеринары советуют тюменцам прививать своих собак от чумы

Это очень опасное заболевание
Марина Прохорова
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Ветеринары советуют тюменцам прививать своих собак от чумы вне зависимости от их возраста. Это вирусная болезнь, которая сопровождается лихорадкой, острым катаральным воспалением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, расстройством желудочно-кишечного тракта и кожной экзантемой. В некоторых случаях может дойти и до поражения центральной нервной системы (менингит, энцефалит).

– Болезнь может возникнуть в любое время года. Наиболее подвержены инфицированию молодые собаки до одного года. При этом смертность у них достигает от 80 до 90 процентов. Течение болезни может происходить в нервной, кишечной, кожной и легочной формах, – рассказала ветеринар Ольга Алентьева.

Заполучить инфекцию животное может прямо на улице или даже дома от людей, которые переносят вирус на одежде и обуви. Щенки могут заразиться внутриутробно. Основными переносчиками вируса являются дикие плотоядные и не иммунизированные животные.

По словам ветеринара, даже переболев собака, может оставаться заразной для других животных в течение нескольких месяцев. Чтобы пес не заболел и не нес угрозу для других животных, стоит ежегодно проходить вакцинацию.