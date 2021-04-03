Тюменский центр «Родник» приглашает всех желающих на танец

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Тюменский реабилитационный центр «Родник» начинает цикл онлайн-мероприятий для своих юных подопечных. Он называется «Танцевальные зарисовки». Отметим, что это один из блоков новой оздоровительно-образовательной программы «Здоровьесбережение - знаю, умею, делаю».

Программа призвана помочь воспитать у детей осознанное отношение к своему здоровью и сформировать правильные привычки, которые помогут поддерживать качество жизни.

Специалисты-реабилитологи приглашают танцевать всех, ведь это эффективный и увлекательный способ придерживаться оптимального двигательного режима, что очень важно для поддержания тонуса и здоровья. Кроме того, танцуя вместе с инструкторами, ребята получат много интересной и полезной информации.

Чтобы всегда оставаться бодрыми и веселыми, присоединяйтесь к «Танцевальным зарисовкам» в официальной группе «ОРЦ «Родник» в соцсети ВКонтакте.