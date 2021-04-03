С начал года в Тюмень переехали 34 иностранца из дальнего зарубежья Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области проживают 1 млн. 543,4 тыс. человек. За год численность населения увеличилась на 6 тыс. человек. Таковы данные Тюменьстата на 1 января 2021 года.

Не последнюю роль в этом сыграла рождаемость. Так, за январь в регионе родилось 1 тыс. 426 детей. Это несколько меньше, чем в прошлом январе, тогда на свет появилось 1 тыс. 522 ребенка. Ранее управление ЗАГС Тюменской области сообщило, что за 2020 год было выдано 18 тыс. 928 свидетельств о рождении.

Также свою лепту вносят и миграционные потоки. В январе 2021 года в регион переехало 3 тыс. 372 человека, основная часть - 2 тыс. 883 человека - из других регионов России. Из стран СНГ прибыло 455 граждан, из стран дальнего зарубежья - 34. Всего за прошлый год прибывших было 51 тыс. 567 человек, 44 тыс. 833 - сменили субъект проживания. Международная миграция составила 6 тыс. 734 человека, 557 из них прибыли из дальнего зарубежья.