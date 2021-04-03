Ишимских школьников научат креативно мыслить

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим, соцсеть ВКонтакте

В Ишиме пройдут лекции по креативному мышлению. В них примут участие 150 учеников с 8-го по 11-й класс. Встречи пройдут на площадке мультицентра «Моя территория». В течение двух месяцев ребята узнают, как оперативно генерировать задачи, развивать навык насмотренности, и создадут новые идеи по благоустройству города.

События будут проходить каждый четверг в двух форматах – теоретическом и практическом. Старшеклассники познакомятся с креативом на примерах телевизионных и интернет-шоу: «ЧБД», «Лапенко» и «Ургант». Рассмотрят техники и приемы по выработке новых идей: «Мозговой штурм», «Техника Уолта Диснея» и «Метод ассоциаций». Узнают, какая обстановка помогает мыслить нелинейно и создавать нестандартные вещи.

На практике школьники попробуют в игровой форме разработать уличные эскизы стрит-артов, которые могли бы реализовать совместно с региональными или приглашенными экспертами. Кроме того, участники получат чек-листы с полезными сайтами и приложениями по развитию креативного мышления.

- Мы хотим добиться роста интереса к созданию креативных продуктов в Ишиме. Чтобы добиться этой цели, нужно создать условия, в которых молодое поколение научится отделять креативные продукты от некреативных. Проект «Обучалка» как раз нацелен на это, – рассказал менеджер проекта Илья Кондратьев.