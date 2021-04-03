Погода на 3 апреля в Тюмени: до +4 градусов

Погода на 3 апреля в Тюмени Фото: Вера Зенина

В субботу, 3 апреля, в Тюмени ожидается переменная облачность. Утром и днем на небе будет светить солнце, а к вечеру набегут тучи, хотя осадков не ожидается.

Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +4 градусов. К вечеру немного похолодает до +1 градуса, а ночью температура опустится до 0. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скорость 7-12 м/с.

По народному календарю 3 апреля почитается епископ Кирилл Катник, живший на Сицилии в 1-2 веках. Говорили, что день Катаника - последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу.

Также считалось, что на Кирилла Катаника нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.