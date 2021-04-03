Тюменцы могут принять участие в форуме «УТРО-2021»

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Тюменская молодежь может подать заявку на участие в форуме «УТРО - 2021». В этом году он впервые пройдет в Салехарде в формате кейс-форума. Как сообщили организаторы, принять участие вызвались 350 молодых людей от 18 до 35 лет со всего УФО.

Программа форума будет реализована в рамках семи тематических треков, за каждый из которых отвечает отдельный регион: «Урал экологичный» и «Урал туристический» - Ямал, «Урал цифровой» - Свердловская область, «Урал образовательный» - Челябинская область, «Урал урбанистический» - Югра, «Урал творческий» - Тюменская область, «Урал исследовательский» - Курганская область.

Представители Тюменской области в рамках своего трека организуют несколько направлений: TikTok House - юмористический и образовательный быстрый мобильный контент; VOD House - концепции, идеи и презентации питчинга для киноплатформ; Doc House - документальные фильмы, сериалы и проекты для соцсетей и платформ.

На этих направлениях участники научатся создавать клипы, скетчи, подкасты и пилотные серии для киноплатформ. Вместе с экспертами молодые люди создадут творческие продукты и получат обратную связь о дальнейшей реализации.

Чтобы зарегистрироваться в качестве участника, нужно перейти по ссылке.