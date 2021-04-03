Ишимские врачи спасли пациентку с аномальным положением органов Фото: Ольга Крыльцова

Ишимские врачи столкнулись с достаточно редким в хирургической практике случаем. В Областную больницу №4 поступила 61-летняя пациентка из Казанского района с ущемленной диафрагмальной грыжей. Женщина жаловалась на постоянную рвоту и начинающуюся одышку.

Исследование на компьютерном томографе показало, что сердце пациентки находится справа, левое легкое вполовину сжато, и почти всю грудную клетку занимает желудок размером 20 на 14 сантиметров.

Чтобы вернуть все органы на места, врачи расширили отверстие диафрагмы, убрали спайки, образовавшиеся на фоне воспаления, вернули желудок в брюшную полость, вручную и с помощью аппарата ИВЛ расправили травмированное легкое, провели пластику диафрагмы и дренирование плевральной полости.

Учитывая необычность и длительность операции (1 час 45 минут), ее проводили два хирурга: Хамидулло Режавалиев и Александр Клещенок. После пациентка провела 12 часов в отделении реанимации, а затем была переведена в хирургическое отделение. Буквально на второй день она уже смогла спокойно пить и кушать.

- За три недели, что прошли до обращения к врачам, я похудела на семь килограммов, ведь не могла даже воду пить. Благодарна врачам, которые провели такую нестандартную операцию. Вы не представляете, как мне было страшно перед ней, и как я рада, что могу вернуться к полноценной жизни, - рассказывает женщина.