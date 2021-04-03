В Ишиме утеплили фасады 18 детских садов

Фото: администрация Ишима

В Ишиме закончились работы по утеплению фасада детского сада № 10. Также внешние стены учреждения обшили металлокассетами желтого и оранжевого цветов и заменили эвакуационные лестницы. Теперь объект соответствует всем требованиям пожарной безопасности.

Отметим, что на сегодняшний день, 3 апреля, в городе утеплили фасады 18 детских садов.

По словам главы города Федора Шишкина, следующий этап – это благоустройство территорий детсадов. Игровые площадки и общественные пространства ждут позитивные изменения.