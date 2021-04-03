В Голышмановского округе может появиться карета, исполняющая желания

Фото: Голышмановский городской округ, соцсеть ВКонтакте

Активные жители Голышмановского округа подали более 50 заявок для участия в муниципальном конкурсе поддержки гражданских инициатив. Однако к очной защите эксперты допустили только 37 соискателей грантов, среди которых - сельские активисты и некоммерческие организации.

Так, жители предлагают открыть мультстудию для детей с особыми образовательными потребностями, создать семейный клуб выходного дня и организовывать творческие мастер-классы для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одна из самых интересных идей принадлежит жителям деревни Земляная - фестиваль национальных культур. Для этого планируется организовать работу с украинскими, немецкими, казахскими, русскими, чувашскими и кавказскими семьями. Главная цель - сохранение общенационального единства.

Также голышмановские активисты продолжат реализовывать долгосрочные соцпроекты. Один из них - «Село своей мечты», которое уже пятый год создает малышенская инициативная группа «Вместе». Там постоянно появляются новые арт-объекты и места отдыха, украшающие территорию. В этот раз общественники решили обустроить зону ландшафтного дизайна в сказочном стиле - в центре будет карета, которая сможет исполнять желания.

В Голышмановском детском саду «Ягодка» будет работать творческая мастерская по изготовлению кукол всех национальностей, живущих в нашем округе. Сюда могут прийти и взрослые, и дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В Боровлянке планируют расширить и частично реконструировать музей под открытым небом. А для привлечения туристов в Земляной и Медведево продолжится создание национальных усадеб - русской и чувашской.

- Каждый социальный проект рассматриваю с точки зрения монетизации. Как сделать так, чтобы проект заработал и на нем можно было зарабатывать, - отметила директор Голышмановского представительства фонда Светлана Смольникова.