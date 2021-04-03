В тюменской «Конторе пароходства» пройдет встреча посткроссеров

Фото: "Контора пароходства", соцсеть ВКонтакте

В тюменской «Конторе пароходства» пройдет круглый стол, в котором примет участие сообщество городских посткроссеров. Мероприятие состоится 4 апреля в 15:00. Новичков познакомят с историей движения, а опытные участники похвастаются своими достижениями.

Юлия Гордеева - одна из организаторов встречи и администратор сообщества «Postcrossing в Тюмени». Она занимается посткроссингом - обменом открытками между жителями разных городов и стран - уже десять лет. Девушка отправляла карточки почти на все континенты мира. Больше всего открыток получили жители Германии - 42. Адрес для отправки посткроссеры получают случайно - помогает международный сайт.

На встречах тюменских посткроссеров обычно собирается около 20 человек, причем разного возраста - от 17 до 40 лет.

- В основном на наши встречи приходят те, кто уже был раньше, но бывает, что заглядывают люди, которые вообще ничего не знают о проекте и хотят в нем разобраться, - рассказала Юлия Гордеева.

Специально для круглого стола один из участников сообщества приготовил открытки - за них придется заплатить 8 рублей, но будет и бесплатная стопка, из которой тюменцы смогут взять понравившиеся. Завершит встречу прогулка до Главпочтамта - оттуда посткроссеры отправят открытки, подписанные каждым участником.

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