Тюменские предприниматели поделились своим успешным опытом Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени живут множество умных и целеустремленных людей, готовых развиваться и помогать в этом другим. Наглядные пример - три тюменских предпринимателя. Рассказываем их истории успеха.

ООО «Королевский ход» (Тюмень). Руководитель Бабыкпаев Евгений Валерьевич.

Контактные данные: +7 982 930 16 66.

Руководитель компании Евгений Бабыкпаев с детства увлекался шахматами и достиг в этом успеха. Сейчас он является кандидатом в мастера спорта. Обучать детей шахматам Евгений начал будучи преподавателем физкультуры в тюменской школе № 66. Там он руководил первым в городе школьным шахматным клубом.

Через два года Евгений открыл свой собственный частный шахматный клуб, а через год еще один. С помещением для второго клуба на улице Боровской ему помогла городская администрация, предоставив муниципальное здание на льготных условиях аренды.

Останавливаться на достигнутом Евгений Бабыкпаев не планирует. Теперь в его центре спортивной подготовки можно заниматься не только шахматами, но и дзюдо, и художественной гимнастикой. Занятия для детей проводят тренеры-профессионалы с высшим педагогическим образованием. Летом юные спортсмены посещают спортивно-оздоровительный лагерь, расположенный на базе центра .

ООО «Вектор Бук» (Тюмень).

Контактные данные: vectorbook@yandex.ru.

ООО «Вектор Бук» - малое предприятие издательско-полиграфического профиля, открывшееся 1 августа 1990 года. Оно занимается издательской и полиграфической деятельностью.

Когда наступила пандемию, предприятию пришлось не сладко. Работников перевели на 4-часовой рабочий день, с их согласия, но позже все стало налаживаться, и коллектив удалось сохранить.

«Вектор Бук» по основному виду деятельности не вошла в список пострадавших отраслей и поэтому не могла претендовать на основные меры поддержки, но в Тюменской области для таких компаний были разработаны дополнительные возможности получения помощи. В регионе поддержали всех арендаторов госимущества.

Так, за апрель и май «Вектор Бук» были освобождены от арендной платы за помещения.

ООО «Восход» (Тюмень). Руководитель Леонов Михаил Алексеевич.

Контактные данные: +7 (982) 948 44 17.

Фирма основана в 2007 году, а с 2017 года занимается ремонтом электронного оборудования. Для оказания услуг фирма взяла у администрации города нежилое помещение за относительно невысокую арендную плату.

Сейчас в помещении находится «Центр бытовых услуг». Там занимаются ремонтом ключей, бытовой техники и сложного коммерческого оборудования.

Фирма воспользовалась правом преимущественного выкупа, а теперь арендует еще одно муниципальное нежилое помещение.

Отметим, что за время работы было создано порядка 47 рабочих мест и уплачено более 2,5 млн. руб. налогов.