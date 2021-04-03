В Упоровском районе проведут областной турнир по лучным боям

Фото: Федерация лучного боя, соцсеть ВКонтакте

В Упоровском районе собираются организовать большой фестиваль тактических игр, в рамках которого проведут областной турнир по лучным боям.

Идея возникла после того, как участники Федерации лучного боя показали яркие и незабываемые сражения в районах Тюменской области. На турнирах присутствовали представители администраций и руководители спортсообщест.

- В данный момент идут переговоры по организации мероприятия. Мы проехали по ряду муниципалитетов области. Хотим пригласить сильнейших ребят, проявивших максимальную активность. Идут согласования по количеству участников, по форме проведения, - сообщил директор Федерации лучного боя Герман Приб.

Организаторы надеются провести фестиваль на стадионе, чтобы заснять происходящее коптером. Также планируется поставить площадки для страйкбола и пейнтбола. Примерная дата проведения фестиваля - 15 мая, когда установится теплая погода.