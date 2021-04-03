Тюменские фотографы могут поучаствовать в конкурсе, посвященном 85-летию Госавтоинспекции Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса фоторабот, посвященного 85-летию Госавтоинспекции. К участию приглашаются профессиональные фотографы, фотожурналисты, фотографы-любители от 7 до 18 лет и сотрудники Госавтоинспекции.

Сам конкурс проводится в нескольких номинациях:

- «Госавтоинспекция: прошлое, настоящее, будущее». Фотографии или несколько снимков о работе Госавтоинспекции, истории службы, преемственности поколений, буднях сотрудников ГИБДД и современных технологиях при обеспечении дорожной безопасности;

- «Наши дороги». Пейзажная фотография или серия фоторабот, связанных с дорожно-транспортной инфраструктурой России;

- «Госавтоинспекция в лицах». Портретная фотография (серия фоторабот) сотрудников Госавтоинспекции, ветеранов, юных инспекторов движения;

- «Сохраните детские жизни». Фотографии или серия фоторабот, показывающих деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- «Безопасность дорожного движения - с юмором». Фотографии или серия фоторабот, отражающих юмористический, сатирический, ироничный, карикатурный взгляд на отношения, складывающиеся при участии в дорожном движении;

Заявку на участие и фотоработы необходимо отправлять на эл.адрес: gibdd72@mail.ru до 15 апреля. Победители регионального этапа получат дипломы и сувениры, а их работы разместят в аккаунтах социальных сетей и отправят для участия в федеральном этапе.