От тюменских айтишников ждут новых цифровых решений социально-экономических задач: конкурс World AI&Data Challenge объявлен открытым

Год назад тюменская команда вышла в третий этап конкурса. Фото: пресс-служба ТИУ

Ведущих IT-разработчиков России приглашают к участию в третьем международном конкурсе цифровых решений World AI&Data Challenge. В 2021 году участники займутся разработкой новых решений социально-экономических задач с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа данных.

Официальный старт World AI&Data Challenge в московской «Точке кипения» дал сегодня, 2 апреля, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что в ближайшее время будет утвержден второй пакет мер поддержки IT-индустрии, разработанный совместными усилиями правительства и бизнеса.

Вице-премьер напомнил, что в этом году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» около 6 млрд рублей бюджетных средств будет инвестировано в создание общественных датасетов (наборов данных), поддержку цифровых стартапов и обучение. «И конкурсы мы тоже будем поддерживать», – пообещал Дмитрий Чернышенко.

Напомним, международный конкурс цифровых решений World AI&Data Challenge третий год подряд проводит Агентство стратегических инициатив. За два года количество вовлеченных в конкурс дата-специалистов выросло в шесть раз: в 2020 году в нем приняли участие более 6,5 тысячи разработчиков из 82 регионов России и 26 стран. Все предложенные решения размещены на открытом коде, и любая компания или государство могут внедрить понравившуюся практику у себя.

В 2020 году тюменская «Точка кипения» вошла в число региональных точек, где проводилась серия масштабных онлайн-data-хакатонов в рамках конкурса. Команда-победитель тюменского этапа BeSafe & Gamma Girls с успехом защитила проект «Сервис по выявлению факта развития сердечно-сосудистых заболеваний на основании оценки сердечно-сосудистого риска».