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Происшествия2 апреля 2021 14:46

В детском саду в Тюмени мальчику выбили зуб

Инцидентом заинтересовалась прокуратура
Сергей Швецов
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В детском саду в Тюмени мальчику выбили зуб.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени сегодня, 2 апреля, шестилетнему мальчику выбили зуб. Информацией об инциденте заинтересовалась прокуратура.

– Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Калининского округа Тюмени провести проверку соблюдения прав и законных интересов воспитанников дошкольного учреждения, исполнения законодательства об образовании, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве также подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ЧПЧП и происшествия в Тюмени и Тюменской области