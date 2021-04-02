В детском саду в Тюмени мальчику выбили зуб. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени сегодня, 2 апреля, шестилетнему мальчику выбили зуб. Информацией об инциденте заинтересовалась прокуратура.

– Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Калининского округа Тюмени провести проверку соблюдения прав и законных интересов воспитанников дошкольного учреждения, исполнения законодательства об образовании, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве также подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.