В Тюмени сбитого автобусом мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На шестом километре Старотобольского тракта в Тюмени сегодня, 2 апреля, ночью автобус КАвЗ сбил мужчину. 51-летний житель деревни Чикча шел по проезжей части дороги в попутном с транспортом направлении.

– Пешеход получил тяжелые повреждения и госпитализирован. Автобус развозит работников одной из организаций, все необходимые документы у него в порядке. Обстоятельства наезда на человека выясняются, – прокомментировали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что увеличилось количество ДТП с участием пешеходов в темное время суток на загородных дорогах после начала таяния снежного покрова. Обычно всплески аварийности с пешеходами на трассах происходят в октябре – ноябре и марте – апреле. Обочины дорог становятся грязными, и пешеходы выходят на проезжую часть, подвергая свои жизни опасности.