В Тюмени из-за сообщения о бомбе эвакуировали посетителей психдиспансера. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени из-за сообщения о бомбе эвакуировали посетителей психиатрического диспансера, который находится в районе Червишеского тракта. Об этом сообщали местные жители в социальных сетях. В настоящее время учреждение восстановило работу, взрывчатое вещество не найдено.

Известно, что на место происшествия выезжала группа разминирования. В скорую вызов поступил в 11.57, бригада медиков прибыла спустя 13 минут и дежурила до 13.39. Обращений за медицинской помощью не было.

Днем ранее неизвестный «заминировал»городскую мэрию. Тогда всех сотрудников администрации тоже эвакуировали, взрывчатых веществ обнаружено не было.