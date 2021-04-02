В Тюменской области скончались более четырехсот пациентов с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за минувшие сутки умерли шесть человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Им было от 65 до 83 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 6 человек: мужчина, 82 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 72 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 65 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 83 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 66 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 403 пациента с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 54 случая заболевания (всего с начала пандемии – 33709), 62 человека выздоровели (за весь период – 31790), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), 15 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 079 человек остаются под медицинским наблюдением, 619 человек находятся на перевахтовке.