Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 апреля 2021 года увеличилось на 54 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 54 и составило 33 709 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 792 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 400 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 832 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 563 056 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 99 633 летальных исхода, выздоровел 4 186 251 человек.